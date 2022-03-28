وزير الخارجية يزور ألمانيا
AzerTAg.az
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
باكو، 28 مارس، (أذرتاج)
قام وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف بزيارة عمل الى جمهورية ألمانيا الاتحادية في 28 مارس.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير جيهون بايراموف سيعقد خلال الزيارة اجتماعات ثنائية.
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