الرئيس إلهام علييف يشارك في افتتاح مركز استقبال المواطنين التابع للديوان الرئاسي – صور

باكو، 28 مارس، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في افتتاح مركز استقبال المواطنين التابع للديوان الرئاسي.

قدم رئيس الديوان الرئاسي سمير نورييف الى رئيس الدولة معلومات حول الظروف المهيأة لدى المركز.

وفي المركز الواقع في مبنى ذي 5 طوابق على شارع زؤور نوديرالييف رقم 79 بحي ناريمانوف للعاصمة باكو كل ظرف ضروري لاستقبال المواطنين والنظر في مراجعاتهم.

ودشن في مركز استقبال المواطنين خط ساخن رقمه 1111 لتمكين المواطنين من الاتصال به لابلاغ قضايا تقلقهم.

وتفي الظروف المهيأة لدى المركز بما يواكب من ضمان ارتياح المواطن ورفع علاقات موظف ومواطن الى مرتبة اعلى جودة وزيادة نزاهة وشفافية استقبال المواطنين.

وما زال المواطنون يحق لهم أن يتجهوا تقليديا الى القصر الرئاسي او عبر كتابة رسالة نصية افتراضية عن طريق موقع الرئاسة president.az أيضا.

يذكر أن 60 في المائة من المراجعات التي تلقتها إدارة شؤون المواطنين لدى الديوان الرئاسي خلال العام الماضي كانت من عرائض الطلبات و39 في المائة من الشكاوى والمقترحات وكانت المراجعات تخص في الغالب شؤون الضمان الاجتماعي وحرب قراباغ الثانية ونتائجها وفعاليات أجهزة انفاذ القانون والمحاكم وشؤون العفو والخدمات الصحية ومسائل الممتلكات الأرضية وكذلك الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. كما تلقى الديوان الرئاسي نحو 30 الف رسالة شكر لرئيس الدولة إلهام علييف على مساندة حل القضايا المرفوعة فيها خلال مدة قصيرة.