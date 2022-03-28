الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

باكو، 28 مارس، (أذرتاج)

تعد تركيا وروسيا وجورجيا وسويسرا وإيطاليا من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 153.3 مليون دولار إلى تركيا و119 مليون دولار إلى روسيا و21 مليون دولار إلى سويسرا و28 مليون دولار إلى جورجيا و19.3 مليون دولار إلى إيطاليا خلال الشهرين.