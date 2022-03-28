المدعي العام يستقبل المواطنين من سكان أغدام وأغجابدي ولاتشين

باكو، 28 مارس، أذرتاج

يستقبل المدعي العام كامران علييف 11 ابريل الساعة 10.00 لدى مبنى ادعاء أغدام العام الإداري المواطنين من سكان محافظات أغدام وأغجابدي ولاتشين وذلك تنفيا لجدول استقبال المواطنين في الأقاليم ولتوجيه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

قالت النيابة العامة في بيان إن إجراءات تسجيل مواطنين وتنظيم وصولهم الى مبنى ادعاء أغدام العام تنفذ من جانب المدعين العموم ذوي الصلة.

ويمكن للمواطنين أن يسجلوا مشاركتهم في الاستقبال مسبقا عن طريق مراجعة كتابية او شفوية وعبر البريد الالكتروني [email protected] وكذلك حسابات الادعاء العام على شبكات التواصل الاجتماعي.