أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 3 ملايين و889 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي

باكو، 28 مارس، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 3 ملايين و889 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر مليارين و395.3 مليون دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2021.

وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال شهرين 306 مليون دولار.