أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 3 ملايين و889 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي
AzerTAg.az
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
باكو، 28 مارس، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 3 ملايين و889 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر مليارين و395.3 مليون دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2021.
وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال شهرين 306 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٤٠]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٥٨]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤١]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤٣]
٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٥٧]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٤٠]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٢٠]
٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٠٨]
٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٤٢]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٠٧]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
١٧.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥٧]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٢٠]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:١٥]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٠٢]
٢٥.٠٣.٢٠٢٢ [٠١:٠٢]
٢٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:١٩]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٢٦]
٢٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١١]
٢٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٥٧]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]
٢٥.٠٣.٢٠٢٢ [٠١:١٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك