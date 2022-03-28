صوقوفوشان، ترتر، 28 مارس، أذرتاج تتواصل عمليات كشف وضبط الأسلحة والذخائر التي تركها الجيش الأرميني في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية. قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي شرطة محافظة ترتر عثروا خلال عمليات تالية على بندقية آلية ومخزنين لها و46 خرطوشا وسلمت الى الجهات ذات الصلة.

AZERTAG.AZ : العثور على عدد من الأسلحة والذخائر في صوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة ترتر

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