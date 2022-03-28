رياح قوية قطعت خط امداد الطاقة الكهربائية في 18 قرية بمحافظة أقصو
AzerTAg.az
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٣٥]
جعفرلي، أقصو، 28 مارس، أذرتاج
تضررت أراضي محافظة أقصو من رياح قوية هبت على مناطق المحافظة منذ اول امس.
وقطعت الرياح الشديدة ظهر اليوم شجرة الطائرة الكبيرة على شارع حيدر علييف وأسقطتها على بيت خاص بالمواطن عامل حسنوف.
كما قطعت الرياح القوية خط امداد الطاقة الكهربائية ذات الجهد الـ10 كيلو فولت الذي كان يغذي 18 قرية بالطاقة وبينها قرى لنكة بيز وجعفرلي وكالفا بوداق النائية.
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