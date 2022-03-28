حبس اثنين حاولا دخول الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني دخولا غير قانوني في أغدام

أحمد أقالي، أغدام المحررة، 28 مارس، أذرتاج

تتواصل التدابير الرامية الى التصدي لمن حاول العبور الى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني غير المطهرة بالكامل من الألغام المزروعة وسائر المواد المتفجرة عبورا غير مصرح به او التفافا من منافذ العبور والمراقبة.

أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن موظفي ادارة شرطة أغدام المحررة ضبطوا اثنين من مقيمي قرية أحمد أقالي حاولا دخول أراضي المحافظة المحررة من الاحتلال الأرميني من خلال أراضي القرية المذكورة وأوقفا وفقا لقواعد المراقبة المفروضة واتضح خلال التحقيق معهما أنهما من سكان القرية اياز عباسوف ويالجين احمدوف ورغم محادثات توعوية اجرى الموظفون معهم فقد أصرا على محاولاتهما لدخول الأراضي غير المطهرة تماما من الألغام والذخائر المفجرة.

واضطر موظفو الشرطة الى اعتقالهما واقتيادهما الى فرع الشرطة وحرر بحقهما محضران وطبقت الإجراءات النظامية وأحيلا الى المحكمة التي قضبت بحق كل مواحد منهما بالحبس إداريا لمدة 10 أيام.