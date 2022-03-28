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    ما هي اضرار السوشي؟

    ٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]

    باكو، 28 مارس، (أذرتاج)

    حذر اخصائي الغدد الصماء وأخصائي التغذية أليكسي كالينشيف من مخاطر تناول السوشي.

    صحيح أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن يكون لها تأثير ايجابي على علاج الربو والسرطان وأمراض الكلى، ولكن هناك أيضًا العديد من العناصر السامة الموجودة في الأسماك النيئة والتي يمكن أن تضر جسمك بشكل كبير.

    وفيما يلي بعض مخاطر تناول السمك النيء: الزئبق، التهاب الكبد A، الديدان والطفيليات.

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