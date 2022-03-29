أذربيجان: 16 إصابة و3 حالات وفاة من كورونا في 28 مارس

باكو، 29 مارس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 16 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 47 مصابا وتوفي 3 مصابين بالفيروس خلال 28 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 791 ألف و766 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 781 ألف و788 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و684 مريض منهم ويستمر علاج 294 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2285 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و687 ألف و581 فحص طبي.