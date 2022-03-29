آثار مضاعفات رياح شديدة في إسماعيلي – صور

إسماعيلي، 29 مارس، أذرتاج

سببت رياح شديدة هبت على محافظة اسماعيلي منذ مساء الامس بعدد من المضاعفات.

أقلعت الرياح القوية سقف المدرسة المتوسطة في قرية طوبجي بالمحافظة واصبح المبنى غير صالح.

كما أقلعت الرياح الشديدة سقف حظيرة المواشي الخاصة بالمواطن في العاصمة إسماعيلي.

وانقطع امداد الطاقة الكهربائية بسبب حدث في الشبكة ما قطع التيار الكهربائي الى عدد من المناطق السكنية.

لجنة السلطة التنفيذية ذات الصلة تزور حاليا المناطق المتضررة وتقيم الاضرار وتتخذ إجراءات وتدابير عاجلة لإزالة عواقب الرياح الشديدة.