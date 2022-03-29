أذربيجان: تطعيم أكثر من 100 جرعة من لقاح كورونا في 28 مارس

باكو، 29 مارس، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 155 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 28 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 7 أشخاص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و9 أشخاص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 138 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونان و406 ألف و75 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و321 ألف و396 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و818 ألف و801 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و39 ألفا و521 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 226 ألف و357.