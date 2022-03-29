رئيس أوكرانيا يتصل برئيس أذربيجان
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥٥]
باكو، 29 مارس، أذرتاج
اتصل رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي هاتفيا 28 مارس برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.
واحاط الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال المكالمة الهاتفية رئيس الدولة علما بالأوضاع الراهنة في أوكرانيا.
وأشار الرئيسان الى ضرورة تشكيل ممرات إنسانية ومواصلة مفاوضات السلام.
ورفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال المكالمة الهاتفية شكره للرئيس إلهام علييف على المساعدات الإنسانية المتضمنة المستلزمات الطبية المرسلة الى أوكرانيا.
وابلغ الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان تعير أهمية كبيرة للشؤون الإنسانية دائما.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٧]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٤٠]
٢٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٣٠]
٢٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٢٨]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٣٨]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤٨]
٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤٣]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥٢]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٩]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٣]
٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٠٨]
٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٤٢]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]
٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٠٧]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
١٧.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥٧]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٠٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥٧]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:١١]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥٥]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٢٦]
٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٢٦]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك