نقل 5.5 ملايين طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان" خلال شهرين
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٢٧]
باكو، 29 مارس، (أذرتاج)
تم تصدير 5 ملايين و575 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان" خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 4 ملايين و276.9 ألف طن من النفط إلى خط أنابيب "باكو- تبيليسي- جيهان".
كما تم شحن 800.9 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان" خلال العام الجاري.
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