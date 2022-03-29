نقل 5.5 ملايين طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان" خلال شهرين

باكو، 29 مارس، (أذرتاج)

تم تصدير 5 ملايين و575 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان" خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 4 ملايين و276.9 ألف طن من النفط إلى خط أنابيب "باكو- تبيليسي- جيهان".

كما تم شحن 800.9 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان" خلال العام الجاري.