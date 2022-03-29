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    وزير الخارجية: من الواجب قبل كل شيء تنفيذ البيانات الثلاثية بالكامل من اجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:١٠]

    باكو، 29 مارس، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 28 مارس على هامش زيارته ألمانيا بمدير المعهد الألماني للسياسة والامن الدوليين لدى المؤسسة الألمانية للعلم والسياسة شتيفان ماير وباحثي المعهد وراء المائدة المستديرة.

    قالت الخارجية في بيان إن المشاركين تبادلوا تبادلا واسعا الآراء خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية بين أذربيجان وألمانيا وكذلك التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وحول التطورات الجارية في العالمين الإقليمي والدولي.

    كما بحث الطرفان آفاق التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي ومسائل الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة.

    وقدم الوزير بايراموف معلومات مفصلة حول الحقائق الجديدة المتكونة في المنطقة عقب حرب الـ44 يوما الوطنية وتوقيع البيانات الثلاثية وفرص للتوصل الى السلام المستدام وموقف أذربيجان من تطبيع علاقات بين أرمينيا وأذربيجان. وتم التشديد على الوجوب قبل كل شيء تنفيذ البيانات الثلاثية الموقع عليها بالكامل من اجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية: من الواجب قبل كل شيء تنفيذ البيانات الثلاثية بالكامل من اجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة
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