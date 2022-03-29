الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مؤسسات سجن حديثة جديدة الانشاء في باكو

باكو، 29 مارس، أذرتاج

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الظروف المهيأة لدى مؤسسات سجن حديثة جديدة الإنشاء في باكو للسجينات والسجناء غير بالغي الرشد تلك الفئة الحساسة من المجتمع.

وتعرف الرئيس علييف خلال الجولة التفقدية على الظروف النموذجية المهيأة لدى المؤسسات الجديدة من غرف الراحة والنفسانية والعبادة وغيرها بجانب مجالات الصناعة والإنتاج المنظمة لشغل فراغ نزلائها حيث أن المؤسسات الجديدة فيها ميادين رياضية والبنية التحتية الفنية والعملية الضرورية من اجل التعليم المهني.

كما فيها مكتبات غنية وصالة القراءة والمطالعة وغرفة الحاسوب.

وفي المؤسسات الجديدة مجالات وخطوط إنتاج حياكة السجاجيد وورشات عمل للحلويات والخياطة.

وفي المنشآت الجديدة غرف طبية مزودة بجميع المستلزمات الطبية والعيادة المركزة وغرف التشخيص والمعاينة وطب الأسنان والمختبرات والصيدلية وغرفة طب الأطفال وغيرها من الغرف الخدمية.

وفي المؤسسات مبان انفرادية للقاءات والتشريفات قصيرة الأجل ولمدة 3 أيام طويلة الأجل مع أفراد عائلاتهن وهي مجهزة بجميع الظروف الضرورية المعيشية مع غرف على حدة فيها مجالات تنزه خاصة.

وفيها مبنى مدرسي ذو دورين اثنين يفي بجميع الظروف الضرورية لتعليم ذوي الصلة من النزلاء والنزيلات لمواصلة تعليمهم العام والمهني.