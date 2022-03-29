وزير الخارجية يلتقي بمستشار السياسة الخارجية والأمنية لمستشار ألمانيا

باكو، 29 مارس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 28 مارس على هامش زيارته ألمانيا بمستشار السياسة الخارجية والأمنية لمستشار ألمانيا الاتحادي ينس بلوتنر.

وقالت الخارجية في بيان إن الطرفين تبادلا الآراء حول الشؤون المدرجة في جدول أعمال التعاون الثنائي والعلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وكذلك شؤون الأمن الإقليمي والدولي.

وقدم الوزير بايراموف الى الجانب المقابل معلومات مفصلة حول الوضع الراهن في المرحلة ما بعد النزاع في المنطقة وخطوات تتخذها أذربيجان من اجل تنفيذ البيانات الثلاثية وأعمال إعادة البناء والإصلاح والإعمار المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وكذلك انتهاكات أرمينيا بنود البيان الثلاثي وحيلولتها دون ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحث الجانبان في اللقاء مساهمة أذربيجان في أمن الطاقة في أوروبا وتنفيذ مشروع ممر الجنوب للغاز وآفاق التعاون في مجال الطاقة وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.