نقل 510.7 ألف طن من الغاز الطبيعي والمضغوط من أذربيجان الى جورجيا خلال شهرين
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٤٤]
تبليسي، 29 مارس، (أذرتاج)
استوردت جورجيا 510.7 ألف طن من الغاز الطبيعي والمضغوط من أذربيجان خلال شهري يناير - فبراير من هذا العام.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن خدمة الإحصاءات الوطنية الجورجية انه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت جورجيا 36.9 ألف طن من النفط والمنتجات النفطية من أذربيجان.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤٣]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٩]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٢٩]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٣٨]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤٨]
٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤٣]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥٢]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٩]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٣]
٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٠٨]
٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٤٢]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]
٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٠٧]
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
١٧.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥٧]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٠٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥٧]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:١١]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥٥]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٢٦]
٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٢٦]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك