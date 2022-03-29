نقل 510.7 ألف طن من الغاز الطبيعي والمضغوط من أذربيجان الى جورجيا خلال شهرين

تبليسي، 29 مارس، (أذرتاج)

استوردت جورجيا 510.7 ألف طن من الغاز الطبيعي والمضغوط من أذربيجان خلال شهري يناير - فبراير من هذا العام.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن خدمة الإحصاءات الوطنية الجورجية انه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت جورجيا 36.9 ألف طن من النفط والمنتجات النفطية من أذربيجان.