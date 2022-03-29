  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل 510.7 ألف طن من الغاز الطبيعي والمضغوط من أذربيجان الى جورجيا خلال شهرين

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٤]

    تبليسي، 29 مارس، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا 510.7 ألف طن من الغاز الطبيعي والمضغوط من أذربيجان خلال شهري يناير - فبراير من هذا العام.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن خدمة الإحصاءات الوطنية الجورجية انه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت جورجيا 36.9 ألف طن من النفط والمنتجات النفطية من أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :نقل 510.7 ألف طن من الغاز الطبيعي والمضغوط من أذربيجان الى جورجيا خلال شهرين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤٣]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٩]
    تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يبلغ 248.8 مليون دولار
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٢٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 3 ملايين و889 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي
    نقل 510.7 ألف طن من الغاز الطبيعي والمضغوط من أذربيجان الى جورجيا خلال شهرين