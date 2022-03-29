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    الخارجية: انتهاك أرمينيا بنود البيان الثلاثي يخل بجهود بناء السلام في المنطقة

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]

    باكو، 29 مارس، أذرتاج

    قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إن السبب المباشر لتفاقم حدة التوتر في المنطقة هو عدم التزام أرمينيا بتنفيذ تعهداتها حيث أن أرمينيا انتهاكها بنود البيان الثلاثي يزيد من توتر المنطقة ويخل بجهود بناء السلام فيها.

    وعلقت الخارجية على بيان مجلس امن أرمينيا الصادر في 28 مارس 2022م قائلة إن ما يخص بآليات التجنيب الدولي وتشغيلها فنود لو نعيد لذاكرة قيادة أرمينيا أن العالم لم يجد الى الحين واسطة تجنيب دولية أحسن من القانون الدولي ودولة مثل أرمينيا لا يجوز لها أن تنتهك من جهة القانون الدولي انتهاكا صارخا وان تتحدث من جهة أخرى عن آلية تجنيب دولي. وإذا ما أدرك الى الحين أعضاء مجلس امن أرمينيا ما هي أحسن آلية تجنيب دولي فنكرر لهم مرة أخرى مبادئ القانون الدولي الأساسية ومن ضمنها الاحترام بسيادة الدول وحدودها الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية والالتزام بتعهدات دولية وغيرها من المبادئ الدولية.

    وأما قضية الأخذ في مباحثات حول اتفاقية سلام شاملة بين البلدين فنود لو نذكّر أن أذربيجان بادرت قبل غيرها قبل سنة باقتراح توقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا بأعلى مستويات وأوردت المبادئ الملموسة التي يجب أن تعتمد عليها اتفاقية سلام قبل شهر. وإذا تنظر أرمينيا في قضية اتفاقية سلام كخطوة جادة وليس كسوة وحملة عامة تستتر وراءها فقط فقد حان الحين للانتقال الى خطوات ملموسة ونشير مرة أخرى الى استعداد أذربيجان من جانبها لذلك.

     

     

    AZERTAG.AZ :الخارجية: انتهاك أرمينيا بنود البيان الثلاثي يخل بجهود بناء السلام في المنطقة
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