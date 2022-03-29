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    نقل 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]

    باكو، 29 مارس، (أذرتاج)

    تم نقل 6 مليارات و975.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع 6.4 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2021.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 46.9 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 3 مليارات و269.8 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.

     

    AZERTAG.AZ :نقل 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم
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