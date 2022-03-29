بحث توسيع العلاقات الثنائية بين أذربيجان وألمانيا

باكو، 29 مارس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

قالت الخارجية في بيان إن الطرفين تبادلا الآراء في اللقاء حول توسيع العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة وشؤون الامن الإقليمي ومن جملتها تطوير التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

واشير خلال اللقاء الى الاحتفال هذا العام بالذكرى السنوية الـ30 لاقامة العلاقات الدبلووماسية بين البلدين مع التعبير عن الارتياح من المستوى العالي للعلاقات الثنائية.

وقدم الوزير بايراموف الى الجانب المقابل معلومات مفصلة حول الوضع الراهن في المرحلة ما بعد النزاع في المنطقة وخطوات تتخذها أذربيجان من اجل تنفيذ البيانات الثلاثية وأعمال إعادة البناء والإصلاح والإعمار المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وكذلك انتهاكات أرمينيا بنود البيان الثلاثي وحيلولتها دون ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

كما تبادل الجانبان وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك وشؤون الامن الإقليمية والدولية بما فيه الأوضاع في أوكرانيا.