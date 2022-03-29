تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يبلغ 248.8 مليون دولار

تبليسي، 29 مارس، (أذرتاج)

كان حجم التبادل التجاري الجورجي مع أذربيجان 248.8 مليون دولار خلال شهري يناير - فبراير من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج مقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن حصة أذربيجان في حجم التبادل التجاري الجورجي خلال المدة المذكورة بلغت 49 في المائة.

وأصبحت أذربيجان بهذا المؤشر أكبر شريك تجاري ثالث لجورجيا بعد تركيا وروسيا.

ارتفع تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا بنسبة 55.5 في المائة.

صدرت جورجيا ما قيمته 92.3 مليون دولار من البضائع إلى أذربيجان بزيادة 39.1 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

يذكر ان حجم التجارة بين جورجيا وأذربيجان في عام 2021 تجاوز 1.1 مليار دولار. ويمثل هذا 7.9 في المائة من التجارة الخارجية لجورجيا.