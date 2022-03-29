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    أذربيجان: 48 إصابة و3 حالات وفاة من كورونا في 29 مارس

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٠٥‎]

    باكو، 29 مارس، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 48 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 31 مصابا وتوفي 3 مصابين بالفيروس خلال 29 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 791 ألف و814 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 781 ألف و819 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و687 مريض منهم ويستمر علاج 308 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4481 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و692 ألف و62 فحصا طبيا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 48 إصابة و3 حالات وفاة من كورونا في 29 مارس
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