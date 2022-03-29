أذربيجان: تطعيم 19 الف جرعة من لقاح كورونا في 29 مارس

باكو، 29 مارس، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 18 الفا و957 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 29 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن الفا و31 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى والفان و475 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 14 الفا و568 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونان و425 ألف و32 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و322 ألف و427 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و821 ألف و276 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و54 ألفا و89 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 227 ألف و240.