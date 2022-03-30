باكو، 30 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 مارس آذار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0153 أورو EUR 1 1.8887 دولار أسترالي AUD 1 1.2793 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3573 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1172 كرون دنماركي DKK 1 0.2539 لاري جورجي GEL 1 0.5436 روبي هندي INR 1 0.0225 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2172 دولار كندا CAD 1 1.361 دينار الكويت KWD 1 5.5908 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4043 بيسو المكسيك MXN 1 0.0852 جنيه مصري EGP 1 0.0929 لاي مولدوفا MDL 1 0.0929 كرون النرويج NOK 1 0.1964 زلوتي بولندا PLN 1 0.4055 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0178 روبل روسي RUB 1 0.0187 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3426 دولار سنغافورة SGD 1 1.2551 ريال السعودية SAR 1 0.453 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1405 دولار تايوان TWD 1 0.0595 ليرة تركيا TRY 1 0.1163 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1835 كرون التشيك CZK 1 0.0772 يوان الصين CNY 1 0.2673 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2272 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5338 كرون السويد SEK 1 0.1826 فرنك سويسرا CHF 1 1.8307 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1406 ليرة لبنان LBP 100 0.1128 ين اليابان JPY 100 1.3949 بيسو تشيلي CLP 100 0.218 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0148 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده