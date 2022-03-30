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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤٣]

    باكو، 30 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0153

    أورو EUR 1 1.8887

    دولار أسترالي AUD 1 1.2793

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3573

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1172

    كرون دنماركي DKK 1 0.2539

    لاري جورجي GEL 1 0.5436

    روبي هندي INR 1 0.0225

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2172

    دولار كندا CAD 1 1.361

    دينار الكويت KWD 1 5.5908

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4043

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0852

    جنيه مصري EGP 1 0.0929

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0929

    كرون النرويج NOK 1 0.1964

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4055

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0178

    روبل روسي RUB 1 0.0187

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3426

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2551

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1405

    دولار تايوان TWD 1 0.0595

    ليرة تركيا TRY 1 0.1163

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1835

    كرون التشيك CZK 1 0.0772

    يوان الصين CNY 1 0.2673

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2272

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5338

    كرون السويد SEK 1 0.1826

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8307

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1406

    ليرة لبنان LBP 100 0.1128

    ين اليابان JPY 100 1.3949

    بيسو تشيلي CLP 100 0.218

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0148

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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