البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 30 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0153
أورو EUR 1 1.8887
دولار أسترالي AUD 1 1.2793
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3573
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1172
كرون دنماركي DKK 1 0.2539
لاري جورجي GEL 1 0.5436
روبي هندي INR 1 0.0225
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2172
دولار كندا CAD 1 1.361
دينار الكويت KWD 1 5.5908
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4043
بيسو المكسيك MXN 1 0.0852
جنيه مصري EGP 1 0.0929
لاي مولدوفا MDL 1 0.0929
كرون النرويج NOK 1 0.1964
زلوتي بولندا PLN 1 0.4055
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0178
روبل روسي RUB 1 0.0187
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3426
دولار سنغافورة SGD 1 1.2551
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1405
دولار تايوان TWD 1 0.0595
ليرة تركيا TRY 1 0.1163
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1835
كرون التشيك CZK 1 0.0772
يوان الصين CNY 1 0.2673
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2272
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5338
كرون السويد SEK 1 0.1826
فرنك سويسرا CHF 1 1.8307
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1406
ليرة لبنان LBP 100 0.1128
ين اليابان JPY 100 1.3949
بيسو تشيلي CLP 100 0.218
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0148
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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