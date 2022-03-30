تشغيل بئر ارتوازية في أراضي محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام، 30 مارس، أذرتاج

قالت شركة الري وإدارة المياه إن بئرا ارتوازية شغلت في أراضي محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني بجانب تنفيذ أعمال إعادة البناء والإصلاح الشاملة لدى 12 بئرا ارتوازية.

والبئر الارتوازية المشغلة قادرة على 120 متر مكعب من المياه في الساعة وذلك يتيح ري نحو 40 هيكتارا من الحقول الزراعية.

وتخطط الشركة اطلاق اعمال إعادة البناء والإصلاح الشاملة لدى خزانتي خاجين شاي واغدام كند للمياه قريبا.