ميكائيل جباروف: زادت إيرادات القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 44.9 في المائة
AzerTAg.az
٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
باكو، 30 مارس، (أذرتاج)
ارتفعت إيرادات القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 44.9 في المائة وبلغت مليار و76.7 مليون مانات.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية من القطاع الخاص زادت بنسبة 51.9 في المائة لتصل إلى 939.8 مليون مانات.
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