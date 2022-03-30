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    ندوة "ماهية التعصب والتطرف الديني ومخاطرهما" في بالاكن

    ٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٩]

    بالاكن، 30 مارس، أذرتاج

    نظم فرع زاقاتالا للجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية بالتعاون مع إدارة السلطة التنفيذية لمحافظة بالاكن وفرع بالاكن لهيئة امن الدولة وفرع تعليم بالاكن ندوة في "ماهية التعصب والتطرف الديني ومخاطرهما" في المدرسة المتوسطة رقم 1 باسم نظامي الكنجوي بمدينة بالاكن عاصمة المحافظة.

    وتناول ناطقون في كلماتهم مخاطر التعصب الديني والتشدد الديني والتطرف الديني وعواقبها على المجتمع مشيرين الى أن علاقات الدولة والدين التي وضع أسسها من جانب الزعيم القومي العام حيدر علييف متواصلة اليوم من قبل الرئيس إلهام علييف بنجاح وتحدثوا عن الاعمال المنفذة المتتالية في هذا المجال من اجل إرساء وإحلال الأمن والأمان والاستقرار بين شرائح المجتمع.

    وأكدوا على ضرورة القيام نظاميا بفعاليات توعوية وتربوية بين مختلف شرائح المجتمع خاصة القاصرين والشباب من اجل التصدي لظواهر وفعاليات جماعات دينية أصولية وتطرفية ومختلف النزعات الدينية غير التقليدية المرتبطة بمراكز الأديان الأجنبية وهي تسترشد بتفريق وزعزعة المجتمع عن طريق بذر بذور التمييز الطائفي والمذهبي والديني والقومي أملا منها لنيل أغراضها الماكرة.

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