ممثلو كوبيا يزورون الأردن
AzerTAg.az
٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٩]
باكو، 30 مارس، (أذرتاج)
التقى رئيس مجلس إدارة وكالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان (كوبيا) اورخان محمدوف مع أمين عام وزارة الاستثمار الأردنية زاهر القطارنه ومدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي على هامش ملتقى الاستثمار السنوي الـ11 الإماراتي المنعقد في دبي.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا انه خلال الاجتماع تمت مناقشة فرص التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين وزيارة رجال الأعمال وممثلي الوكالة إلى الأردن.
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