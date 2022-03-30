اكتشاف هياكل بشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور

فروخ، خوجالي، 30 مارس، أذرتاج

اكتشفت هياكل بشرية في أراضي قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي المنكوبة.

وكشف عن عدد من مختلف العظام الخاصة بالهياكل البشرية جنود جيش أذربيجان عند اعمال حفرية في مواقعهم الخدمية في فروخ.

يعتقد أن بقايا الهياكل البشرية خاصة بشهداء قتالات دارت من اجل قرية فروخ خلال حرب قراباغ الأولى. ويجري التحقيق الشامل مع الحادث.