فرع شاماخي لهيئة المؤسسات الدينية ينظم ندوة "المسؤولية القانونية والأخلاقية لحرمان الفتيات من التعليم"

قوبوستان، 30 مارس، أذرتاج

نظمت ندوة توعوية في موضوع "المسؤولية القانونية والأخلاقية لحرمان الفتيات من التعليم" لدى المدرسة المتوسطة رقم 2 باسم بطل الحرب الوطنية ولييف بمدينة قوبوستان من جانب فرع شاماخي للجنة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية والسلطة التنفيذية لمحافظة قوبوستان.

وتطرق ناطقون الى أهمية الموضوع شارحين المسؤوليات القانونية والأخلاقية لحرمان البنات من التعليم مع التأكيد على أهمية فعاليات توعوية متتالية للتصدي لمثل هذه الحالات السلبية.