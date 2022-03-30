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    سوكار: زاد حجم التبادل التجاري بين تركمانستان وأذربيجان 5 مرات

    ٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:١٨]

    عشق أباد، 30 مارس، (أذرتاج)

    زاد حجم التبادل التجاري بين تركمانستان وأذربيجان 5 مرات منذ عام 2020.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس شركة سوكار ألشاد نصيروف في المنتدى الدولي للنفط والغاز المنعقد في عشق أباد.

    أذربيجان حرصة على التعاون مع دول منطقة بحر الخزر وفتح إمكانات الخزر وتحتاج إلى جهود مشتركة لتحقيق ذلك.

    وأشار ألشاد نصيروف إلى أن العلاقات التركمانية الأذربيجانية مرتبطة بصداقة عمرها قرون وثقافة وعقيدة مشتركة.

    تم توقيع أكثر من 100 وثيقة حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

    وأكد نائب رئيس الشركة على توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاستكشاف المشترك وتطوير حقل "دوستلوك" الهيدروكربوني في بحر الخزر في 21 يناير من عام 2021، وأضاف أنه تم إحراز بعض التقدم في التعاون الثنائي في مجال النقل.

    يذكر ان اليوم انطلقت فعاليات المنتدى الدولي للنفط والغاز (OGT-2022) في عشق أباد.

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