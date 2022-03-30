أذربيجان: 62 إصابة و4 حالات وفاة من كورونا في 30 مارس

باكو، 30 مارس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 62 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 46 مصابا وتوفي 4 مصابين بالفيروس خلال 30 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 791 ألف و876 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 781 ألف و865 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و691 مريض منهم ويستمر علاج 320 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5122 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و697 ألف و184 فحص طبي.