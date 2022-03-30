أذربيجان: تطعيم أكثر من 16 الف جرعة من لقاح كورونا في 30 مارس

باكو، 30 مارس، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 16 الفا و678 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 30 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 965 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1874 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 13 ألفا و104 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و441 ألف و710 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و323 ألف و392 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و823 ألف و150 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و67 ألفا و193 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 227 ألف و975.