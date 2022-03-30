توسع التعاون بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي

باكو، 30 مارس، (أذرتاج)

التقى وزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف مع وزير الموارد البشرية والتوطين الاماراتي عبد الرحمن العور على هامش القمة العالمية الثامنة للحكومات المنعقدة في مدينة دبي للإمارات العربية المتحدة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل والضمان الاجتماعي انه خلال اللقاء أشار الجانبان إلى المستوى العالي للعلاقات بين البلدين والتعاون الناجح في المجالات السياسية والاقتصادية وإنتاج الطاقة المتجددة واستمرار نمو التجارة.

كما أشار ساحل بابايف إلى الخطوات المتسقة المتخذة لتعزيز الضمان الاجتماعي للسكان في بلدنا. وأطلع الوزير ساحل بابايف على برامج الضمان الاجتماعي والتوظيف النشط المنفذة في أذربيجان والإصلاحات في مجال الضمان الاجتماعي والعمل والتوظيف ومراكز "دوست" (وكالة الضمان الاجتماعي المستدامة والتشغيلية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي) وإلى الأعمال المنجزة لتنمية الموارد البشرية وزيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة. وسيقدم مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيُنشأ في باكو مساهمة مهمة في التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي.

واعرب عبد الرحمن العور عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين واهتمامه بتوسيع التعاون في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأطلع على أنشطة وإصلاحات المنظمة التي يرأسها.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون المستقبلي بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة. وناقشا فرص إنشاء إطار قانوني للتعاون.