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    اكتشاف بقايا أخرى من الهياكل البشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور

    ٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:١٠]

    فروخ، خوجالي، 30 مارس، أذرتاج

    اكتشفت بقايا أخرى من الهياكل البشرية في أراضي قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي المنكوبة.

    هذا وقد كشف جنود جيش أذربيجان عند أعمال حفرية في مواقعهم الخدمية في فروخ عن عدد من مختلف العظام الخاصة بالهياكل البشرية.

    يعتقد أن بقايا الهياكل البشرية خاصة بشهداء قتالات دارت من اجل قرية فروخ خلال حرب قراباغ الأولى. ويجري التحقيق الشامل مع الحادث.

    AZERTAG.AZ :اكتشاف بقايا أخرى من الهياكل البشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور
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    اكتشاف بقايا أخرى من الهياكل البشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور اكتشاف بقايا أخرى من الهياكل البشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور اكتشاف بقايا أخرى من الهياكل البشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور اكتشاف بقايا أخرى من الهياكل البشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور اكتشاف بقايا أخرى من الهياكل البشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور اكتشاف بقايا أخرى من الهياكل البشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور اكتشاف بقايا أخرى من الهياكل البشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور اكتشاف بقايا أخرى من الهياكل البشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور اكتشاف بقايا أخرى من الهياكل البشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور