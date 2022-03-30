اكتشاف بقايا أخرى من الهياكل البشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور

فروخ، خوجالي، 30 مارس، أذرتاج

اكتشفت بقايا أخرى من الهياكل البشرية في أراضي قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي المنكوبة.

هذا وقد كشف جنود جيش أذربيجان عند أعمال حفرية في مواقعهم الخدمية في فروخ عن عدد من مختلف العظام الخاصة بالهياكل البشرية.

يعتقد أن بقايا الهياكل البشرية خاصة بشهداء قتالات دارت من اجل قرية فروخ خلال حرب قراباغ الأولى. ويجري التحقيق الشامل مع الحادث.