الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والوفد المرافق له
AzerTAg.az
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٧]
باكو، 31 مارس، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 31 مارس وزير الخارجية البولندي والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي زبيغنيو راون والوفد المرافق له.
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