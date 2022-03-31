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    ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني بأكثر من 4 دولار

    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤٠]

    باكو، 31 مارس، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 117.15 دولار بعد ارتفاعه 4.87 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني بأكثر من 4 دولار
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