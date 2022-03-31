بدء زيارة مشاركين في المؤتمر الدولي في الفعاليات الإنسانية المضادة للألغام وأغراض التنمية المستدامة لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام المحررة، 31 مارس، أذرتاج

بدأت زيارة مشاركين في المؤتمر الدولي في الفعاليات الإنسانية المضادة للألغام وأغراض التنمية المستدامة لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني 31 مارس اليوم.

وتفقد الضيوف أولا معسكرا متنقلا إقليميا لوكالة أذربيجان لتطهير الألغام أناما في جزء أغدام المحرر من الاحتلال الأرميني.

كما يتعرفون الى مدى الخراب والدمار والهدم الواقعة في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني على يد جيش أرمينيا وكذلك الى أعمال إعادة البناء والإصلاح والإعمار المنفذة من قبل دولة أذربيجان وعمليات تطهير الألغام فيها.

ويضم الوفد الزائر اكثر من 120 مشارك عن نحو 30 بلدا يمثلون عن منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الأجنبية وبينهم 20 خبيرا في مجال تطهير الألغام.

يذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي في الفعاليات الإنسانية المضادة للألغام وأغراض التنمية المستدامة تنطلق في باكو 1 ابريل.