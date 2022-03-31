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    النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام عن ذكرى يوم ابادة الأذربيجانيين

    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٠٧]

    باكو، 31 مارس، (أذرتاج)

    كتبت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام عن ذكرى يوم الابادة الجماعية للأذربيجانيين 31 مارس.

    وجاء في التدوينة: "لن ينسى الشعب الاذربيجاني أبدا المآسي التي قتل فيها مواطنونا الأبرياء! سنحمي دائما الحقائق بشأن تلك الأحداث الرهيبة من محاولات تشويهها. واحيي الذكرى الخالدة لضحايا الابادة الجماعية المرتكبة ضد الاذربيجانيين في مارس عام 1918 سائلة الله تعالى لجميع شهدائنا الرحمة".

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام عن ذكرى يوم ابادة الأذربيجانيين
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