باكو، 31 مارس، (أذرتاج) التقى رئيس مجلس إدارة وكالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان (كوبيا) اورخان محمدوف مع سعود بعلافي الرئيس التنفيذي لشركة "إنسبير" الإماراتية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول النشاط الريادي وآفاق التعاون في الاجتماع المنعقد في إطار اجتماع الاستثمار السنوي في دبي.

AZERTAG.AZ : الجانبان يتبادلان الآراء حول النشاط الريادي مع الشركة الإماراتية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده