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    الجانبان يتبادلان الآراء حول النشاط الريادي مع الشركة الإماراتية

    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٢٥‎]

    باكو، 31 مارس، (أذرتاج)

    التقى رئيس مجلس إدارة وكالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان (كوبيا) اورخان محمدوف مع سعود بعلافي الرئيس التنفيذي لشركة "إنسبير" الإماراتية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول النشاط الريادي وآفاق التعاون في الاجتماع المنعقد في إطار اجتماع الاستثمار السنوي في دبي.

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    الجانبان يتبادلان الآراء حول النشاط الريادي مع الشركة الإماراتية