إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

باكو، 31 مارس، (اذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا واليونان والبرتغال في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 3 مليارات و73.2 مليون دولار أمريكي وإلى اليونان 201.8 مليون دولار والى البرتغال 181.6 مليون دولار.