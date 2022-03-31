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    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٦]

    باكو، 31 مارس، (اذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا واليونان والبرتغال في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 3 مليارات و73.2 مليون دولار أمريكي وإلى اليونان 201.8 مليون دولار والى البرتغال 181.6 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
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