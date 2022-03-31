إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
AzerTAg.az
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥٦]
باكو، 31 مارس، (اذرتاج)
يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا واليونان والبرتغال في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.
بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 3 مليارات و73.2 مليون دولار أمريكي وإلى اليونان 201.8 مليون دولار والى البرتغال 181.6 مليون دولار.
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