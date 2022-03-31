مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان: زرع الألغام في أي ظرف كان في أي بلد جريمة عسكرية ضد البشر

أغدام المحررة، 31 مارس، أذرتاج

قال مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان السيد سامي الحاج إن زرع الألغام في أي ظرف في أي بلد جريمة عسكرية ضد البشر وذلك محظور بالقوانين الدولية أيضا.

وأوضح السيد الحاج لمراسل أذرتاج على هامش زيارته لأراضي محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني أننا وصلنا الى أغدام كي نشهد بأعيننا مثل هذه الوقائع وأنا متأكد من جمهورية أذربيجان تستكمل خلال مدة قصيرة تطهير أراضيها من الألغام بدعم المنظمات الدوية كي يعود السكان المحليون عاجلا الى مسقط رؤوسهم.

يذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي في الفعاليات الإنسانية المضادة للألغام وأغراض التنمية المستدامة تنطلق في باكو 1 أبريل ويزور مشاركون في المؤتمر أراضي محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.