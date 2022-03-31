  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان: زرع الألغام في أي ظرف كان في أي بلد جريمة عسكرية ضد البشر

    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٨]

    أغدام المحررة، 31 مارس، أذرتاج

    قال مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان السيد سامي الحاج إن زرع الألغام في أي ظرف في أي بلد جريمة عسكرية ضد البشر وذلك محظور بالقوانين الدولية أيضا.

    وأوضح السيد الحاج لمراسل أذرتاج على هامش زيارته لأراضي محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني أننا وصلنا الى أغدام كي نشهد بأعيننا مثل هذه الوقائع وأنا متأكد من جمهورية أذربيجان تستكمل خلال مدة قصيرة تطهير أراضيها من الألغام بدعم المنظمات الدوية كي يعود السكان المحليون عاجلا الى مسقط رؤوسهم.

    يذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي في الفعاليات الإنسانية المضادة للألغام وأغراض التنمية المستدامة تنطلق في باكو 1 أبريل ويزور مشاركون في المؤتمر أراضي محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

     

     

    AZERTAG.AZ :مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان: زرع الألغام في أي ظرف كان في أي بلد جريمة عسكرية ضد البشر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٢]
    بدء زيارة مشاركين في المؤتمر الدولي في الفعاليات الإنسانية المضادة للألغام وأغراض التنمية المستدامة لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني
    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:١٥‎]
    أذربيجان: محافظة أغداش – المقال العاشر
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
    النائب الأول لوزير الخارجية: أرمينيا ترفض تزويد أذربيجان بمعلومات عن مواقع المقابر الجماعية
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١٣]
    اكتشاف هياكل بشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور
    مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان: زرع الألغام في أي ظرف كان في أي بلد جريمة عسكرية ضد البشر