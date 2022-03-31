الرئيس إلهام علييف: لقد وجد النزاع حله والحين حين تطبيع علاقات بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 31 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في استقباله الرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا زبيغنيف راؤن وزير الخارجية البولندي مع الوفد المرافق له إن النزاع قد وجد حله فقد فعل أذربيجان بنفسه والحين حين تطبيع علاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال الرئيس علييف اننا نتلقى رسالات معينة عن مسؤولي أرمينيا واحدى تلك الرسائل كما أحِطت علما مؤخرا به انهم يجدون مقبولا اقتراحنا وذلك خبر طيب وأتوقع أن لقاء بروكسل يوضح هذه القضية توضيحا أكثر.

وأشار الرئيس علييف الى أن المبادئ الخمسة التي قدمها أذربيجان الى أرمينيا تعكس عن معايير القانون الدولي وتصرفا دوليا طيبا وجميع تلك المبادئ هي المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية بين كل بلد.

وأضاف الرئيس علييف أن الاعتراف المتبادل بسلامة الأراضي وحرمة الحدود الدولية ثم إعادة ترسيم الحدود يضمن إحلال السلام في القوقاز على أساس كل هذه ونحن من الراغبين فيه حيث أننا نرى وجود إمكانات أمام تعاون فاعل في جنوب القوقاز بين البلاد الثلاثة لجنوب القوقاز واعتبر أن ذلك يأتي مهما على منطقة أوسع وليس على هذه البلاد الثلاثة والبتة من الواجب معالجة هذه القضايا بعناية فائقة وفي الوقت المناسب.