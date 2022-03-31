ارتفاع حجم التجارة في باكو

باكو، 31 مارس، (اذرتاج)

بلغ حجم التجارة في العاصمة باكو خلال شهري يناير - أبريل من العام الحالي 3 مليارات و989.1 مليون مانات بزيادة قدرها 5.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الإحصاء في مدينة باكو أن قيمة تجارة المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ بلغت مليارين و52.7 مليون مانات بزيادة قدرها 2.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اما حجم تجارة المنتجات غير الغذائية فبلغت مليار و936.4 مليون مانات بزيادة نسبتها 9.2 في المائة وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ذكرت إدارة الإحصاء أن 36.8 في المائة من السلع الاستهلاكية تم بيعها في الكيانات القانونية و41.8 في المائة في المنشئات التجارية التي تتبع لأصحاب المشاريع الفردية و21.4 في المائة في اسواق المنتجات بالعاصمة.