باكو، 31 مارس، (أذرتاج) بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان خلال شهري يناير – يوليو 7 مليارات و940.2 مليون دولار امريكي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت مليار و972.4 مليون دولار من الواردات و5 مليارات و967.7 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.

AZERTAG.AZ : حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 7.9 مليار دولار

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