وزير الخارجية: علاقات أذربيجان وبولندا تتطور على مستوى الشراكة الاستراتيجية

باكو، 31 مارس، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه مع نظيره البولندي الرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا زبيغنيف راؤ في باكو إن جمهورية أذربيجان تعير دائما أهمية كبيرة لتوسيع التعاون مع جمهورية بولندا حيث أن علاقاتنا تعتمد على الروابط التاريخية وتتطور على مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشار الوزير بايراموف الى أن عام 2022م عام خاص في سياق العلاقات الأذربيجانية البولندية موضحا أن البلدين يحتفلان العام الذكرى السنوية الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.