باكو، 31 مارس، (أذرتاج) استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال شهري يناير - فبراير من تركيا. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن معظم المنتجات استوردت خلال الشهرين من تركيا والصين وروسيا حيث بلغت قيمة الواردات من تركيا 312.2 مليون دولار ومن الصين 300.6 مليون دولار ومن روسيا 282.3 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : معظم واردات أذربيجان من المنتجات من تركيا

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