  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    معظم واردات أذربيجان من المنتجات من تركيا

    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]

    باكو، 31 مارس، (أذرتاج)

    استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال شهري يناير - فبراير من تركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن معظم المنتجات استوردت خلال الشهرين من تركيا والصين وروسيا حيث بلغت قيمة الواردات من تركيا 312.2 مليون دولار ومن الصين 300.6 مليون دولار ومن روسيا 282.3 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :معظم واردات أذربيجان من المنتجات من تركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى أوكرانيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٠٥‎]
    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 7.9 مليار دولار
    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٤]
    ارتفاع حجم التجارة في باكو
    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٦]
    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
    معظم واردات أذربيجان من المنتجات من تركيا