أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى أوكرانيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
باكو، 31 مارس، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى أوكرانيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن أوكرانيا وروسيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان.
بلغت حجم الصادرات الى أوكرانيا 257.1 مليون دولار وإلى روسيا 123 مليون دولار والى بيلاروس 62.7 مليون دولار.
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