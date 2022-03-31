الرئيس إلهام علييف: أتوقع أن يكون لقاء جديد مع رئيس الوزراء الأرميني مثمرا

باكو، 31 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في استقباله الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيغنيف راؤ وزير الخارجية البولندي مع الوفد المرافق له إننا نشكر بولندا على دعمها الدائم لنا في شؤون التعاون مع الاتحاد الأوروبي وهذه العملية جارية بسرعة الحين وقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد لقاء جديد بيني وبين رئيس الوزراء الأرميني بتنظيم الرئيس شارل ميشيل.

وأضاف الرئيس علييف أنني أتوقع أن يكون هذا اللقاء مثمرا لأن عدة من اللقاءات المثيلة قد انعقدت ويجب علينا أن نتقدم نحو سلام بين أذربيجان وأرمينيا وان نوقع على اتفاقية سلام خلال مدة قصير قدر الإمكان مفيدا أن أذربيجان قد عرض المبادئ الرئيسية لهذه الاتفاقية وفقا لرؤيتنا.